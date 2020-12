Sanya, China (ots/PRNewswire) - Suning Group ("Suning"), eines der führenden Handelsunternehmen in China, hat über sein Tochterunternehmen Suning International am 25. Dezember in Sanya, einem Ferienort in der südchinesischen Provinz Hainan, ein strategisches Partnerschaftsabkommen mit Hainan Tourism Investment Development Co. Ltd. unterzeichnet. Beide Parteien werden ihre jeweiligen Stärken in den Bereichen Logistik, Gewerbeimmobilien, touristischer Einzelhandel usw. einbringen, um im Rahmen einer umfassenden und mehrstufigen Zusammenarbeit verschiedene Industrieketten zu integrieren und den Ausbau des Hainan Free Trade Port voranzubringen.COVID-19 hat die Tourismusbranche auf den Kopf gestellt und den Einzelhandel hart getroffen. Da Touristen aktuell weitgehend im Inland verreisen, hat sich die Nachfrage nach dem Einkauf zollfreier Waren vom Ausland nach China verlagert. Aufgrund des angenehmen tropischen Klimas der Provinz Hainan ist der Hainan Free Trade Port zu einem noch populäreren Urlaubsziel für chinesische Touristen geworden, als er es zur Zeit vor der Epidemie bereits war. Auch die neue Hainan-Duty-Free-Shopping-Politik, die am 1. Juli dieses Jahres in Kraft trat und die jährliche Einkaufsbeschränkung für Duty-Free-Einkäufe für Privatpersonen aufhob, hat den Duty-Free-Umsatz in Hainan angekurbelt und Hainan auf Grund der Reisebeschränkungen zu einer noch attraktiveren Alternative für den Einkauf von Duty-Free-Waren gemacht, wie Analysten feststellten."Durch die starke Wachstumsdynamik der Freihandelszone Hainan, die durch positive politische Maßnahmen noch verstärkt wird, bietet uns diese strategische Partnerschaft eine großartige Gelegenheit, unsere Zusammenarbeit auszubauen und Wohlstand in die Region zu bringen, indem wir die globale Lieferkette von Suning sowie die reiche Erfahrung und das tiefgreifende Know-how des Unternehmens im Bereich des intelligenten Omni-Channel-Einzelhandels und die robuste Fähigkeit, erstklassige maßgeschneiderte Erlebnisdienstleistungen anzubieten, nutzen", sagte Steven Zhang, Vizepräsident der Suning-Gruppe."Durch diese bahnbrechende Vereinbarung hoffen wir, mit unserem Partner, der Provinz Hainan, neue geschäftliche Impulse zu bringen", sagte Chen Tiejun, Vorsitzender von Hainan Tourism Investment Development Co., Ltd. "Wir wollen unsere Zusammenarbeit mit Suning weiter verstärken und noch andere Projekte in der Region starten, und dadurch gemeinsam einen Beitrag zur Entwicklung der Freihandelszone Hainan leisten."Vor der Unterzeichnung besuchte Suning International den Offshore-Duty-free-Komplex, den Hainan Tourism Investment am 30. Dezember offiziell in Sanya eröffnen wird.Hainan Tourism Investment ist ein staatseigenes Unternehmen der Provinz, das vom Parteikomitee der Provinz Hainan und der Provinzregierung genehmigt wurde. Es wurde am 13. April 2020, dem zweiten Jahrestag der Gründung der Freihandelszone Hainan, offiziell aus der Taufe gehoben und soll eine vollständige Tourismusindustriekette entwickeln und eine Partnerschaftsplattform aufbauen, um die internationale Tourismusindustrie in Hainan zu fördern.Hainan Tourism Investment erhielt im August seine Offshore-Duty-Free-Handelslizenz für die umliegenden Inseln sowie seine Lizenz für den Import von zollfreien Konsumgütern.Suning International ist der internationale Geschäftszweig der Suning Group. Dieses Unternehmenssegment baut Import- und Export-Lieferketten sowie intelligenten Online- und Offline-Einzelhandel auf und will die wachsende Nachfrage chinesischer Kunden nach importierten Produkten bedienen. Ergänzend zu Suning International hat Suning seine eigene High-End-Einzelhandels-Serviceplattform "Sup's" entwickelt. Sup's ist ein entscheidender Bestandteil der globalen Einzelhandelsstrategie von Suning und ein Paradebeispiel für die internationale Markenphilosophie der Gruppe. Sup's ist auf die Einführung und Inkubation von globalen hochwertigen Qualitätserfahrungen, Dienstleistungen und neuen Spezialprodukten ausgerichtet.Stimulierung des zollfreien Einkaufs in Chinas führendem Tourismus-HotspotDie Vereinbarung zwischen Suning und Hainan Tourism Investment wird die Stärke der internationalen Lieferkette von Suning nutzen. Mit seiner Spezialisierung auf importierte Produkte bietet das Unternehmen im Rahmen der Partnerschaft den Käufern in Hainan und darüber hinaus Zugang zu Kosmetik- und Körperpflegeprodukten, Designer-Wohnmöbeln, Gesundheitsprodukten, Lebensmitteln und mehr. Suning International verfügt nun über 9 regionale Niederlassungen weltweit und hat einen Entwicklungsplan erstellt, der den steuerfreien, den grenzüberschreitenden, und den allgemeinen Handel sowie B2B- und B2C-Modelle umfasst. Das Unternehmen baut weiter maßgeschneiderte Servicelösungen für hochwertige Marken aus Übersee auf und verbessert diese und es hat sich zu einem Dienstleiter für internationale Marken entwickelt.Darüber hinaus hat Suning eine Reihe von Luxusmarken für Erlebniskonsum in seinem Netzwerk. Neben Sup's gehört dazu das Luxushotel Bellagio Shanghai und das japanische Spitzenrestaurant KUROGI -- beide Teil von Suning International. Diese Unternehmseinheiten können zukünftig Aktivitäten der Marken, Pop-up-Stores und verschiedene erlebnisorientierte Aktivitäten nach Hainan bringen.Bereits jetzt verfügt Suning über mehr als 70 Verkaufsstellen in Hainan und plant, in Zukunft auf der Grundlage der Vereinbarung mit Hainan Tourism Investment eine weitere Offline-Einheit aufzubauen.Informationen zur Suning GroupSuning wurde 1990 gegründet und ist eines der führenden Handelsunternehmen in China mit zwei Aktiengesellschaften in China bzw. in Japan. Im Jahr 2020 rangierte die Suning Holding auf Platz zwei der führenden 500 Privatunternehmen in China mit Jahresumsätzen von ca. 97 Mrd. US-Dollar (665.259 Milliarden RMB). Der Konzern führt immer noch die Kategorie der internetbasierten Einzelhändler an. Gestützt auf sein Leitbild "Leading the Ecosystem across Industries by Creating Elite Quality of Life for All" (Branchenübergreifend an der Spitze des Ökosystems durch die Schaffung von herausragender Lebensqualität für alle) hat Suning sein Kerngeschäft über acht vertikal ausgerichtete Branchen gestärkt und erweitert: Suning.com, Logistik, Finanzdienstleistungen, Technologie, Immobilien, Medien und Unterhaltung, Sport sowie Investment. Suning.com, die führende Tochtergesellschaft im Online- und Offline-Handel, wird seit vier Jahren, seit 2017, auf der Liste der Fortune Global 500-Unternehmen geführt.