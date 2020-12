Zudem zeichnet Perfera eine hohe Energie-effizienz aus. Bei beiden Perfera Geräten liegt der Fokus auf dem Heizbetrieb: Dank auto-matischer "Heat Boost"-Funktion wird ein Raum 14 % schneller auf die gewünschte Soll-Temperatur erwärmt als durch eine herkömmliche Klimaanlage. Auch die neue Funktion des Truhengeräts "Heizen Plus", die für 30 Minuten Strahlungswärme abgibt, sowie eine Erwärmung am Fußboden durch ausgeblasene warme Luft an der Unterseite des Truhengeräts, verstärken den Wohlfühl-faktor im Raum. Ein Turboventilator in beiden Geräten hält die Innentemperatur konstant, während ein duales Luftstromsystem eine gleichmäßige Luftverteilung herstellt.

Beim Wandgerät wird zusätzlich durch die verbreiterte Lamelle ein 3D-Luftstrom erzeugt. Beim Wandgerät Perfera richtet ein Bewegungssensor "Intelligent Eye" den Luftstrom in Bereiche, in denen sich keine Personen aufhalten. Befinden sich keine Personen im Raum, wechselt das Gerät in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...