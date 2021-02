Das wird die voraussichtliche Super-Story der nächsten 2 Jahre sein. "Super" in der Größenordnung der Investitionen und "super" auch in der Breite der Tätigkeitsfelder rund um die Klimafragen.



Alle Wasserstoff-Spezialisten haben inzwischen die Kursziele erreicht und beginnen zu korrigieren. Jetzt sind die Großen dran. Die Öl-Konzerne bauen um. Die Öl-Aktivitäten wurden soeben massiv korrigiert, indem die Buchwerte in den Bilanzen um jeweils 2-stellige Milliardenbeträge abgeschrieben wurden. Das kostete die großen Europäer rd. 100 Mrd. €. Damit ist der Weg frei, die Finanzierungen in Richtung Wasserstoff großzügig auszubauen.



