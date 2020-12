Nach 31 Jahren als Spar-Vorstand und 20 Jahren als Firmenchef übergibt Gerhard Drexel (65) per Jahresende sein Amt an Fritz Poppmeier (55) und wechselt in den Aufsichtsrat. Damit führt erneut ein Mitglied der Gründerfamilien den österreichischen Handelskonzern. "Wir wollen nicht an die Börse und werden nie an die Börse gehen. Das ist bei uns ein absolutes Tabu", sagte Drexel im APA-Interview.Die Spar-Österreich-Gruppe ...

