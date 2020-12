GreatStar will Fabrik in Williamsport im US-Bundesstaat Pennsylvania eröffnen und neue Mitarbeiter einstellen

Hangzhou Equipment Holdings, LLC, eine Tochtergesllschaft von Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd., und GreatStar Tools USA, der führende Hersteller von Handwerkzeugen in Asien, der Heimwerker, Handwerker und Industriemärkte bedient, meldeten heute die Übernahme praktisch aller Aktiva der Shop-Vac Corporation, der führenden Marke im Bereich Nass- und Trockensaugsysteme für häusliche und gewerbliche Anwendungen.

Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt GreatStar alle Vermögenswerte von Shop-Vac. Die Fabrik in Williamsport im US-Bundesstaat Pennsylvania wird eröffnet und diverse Mitarbeiter, die nach der plötzlichen Schließung der Fabrik im September 2020 entlassen wurden, werden wieder eingestellt.

"Wir freuen uns sehr, eine weitere kultige amerikanische Marke in das Portfolio von GreatStar aufzunehmen, dem bereits die Marken Arrow Fastener, Pony, Jorgensen, Goldblatt und Prime-Line Products angehören, insbesondere eine Marke, die uns die Möglichkeit gibt, Fertigung und Arbeitsplätze wieder in die USA zu holen", erklärte Gary DuBoff, Group President, GreatStar Tools USA. "Die Produkte von Shop-Vac sind unverzichtbar für viele Einzelhändler und Konsumenten in Nordamerika und der ganzen Welt. Wir freuen uns darauf, die treue Anhängerschaft und den Vertrieb dieser Marke wiederherzustellen."

Nach der Übernahme will GreatStar die branchenweite Führungsstellung von Shop-Vac neu etablieren, die auf Spitzenleistungen in den Bereichen Innovation, Merkmale und Preis-Leistungsverhältnis beruht. Hinzu kommen erstklassige Herstellungsfähigkeiten durch Fertigungsstätten in Asien und den USA. Das Unternehmen setzt die Fertigung in seiner Fabrik in Williamsport fort und will auch der Wiederherstellung des Vertriebs von Shop-Vac in den USA über Fachmärkte, bedeutende Haushaltswarenanbieter und Baumärkte Priorität einräumen.

Shop-Vac bringt auch Kernkompetenzen zu den Fertigungsbetrieben und Operationen von GreatStar mit, darunter Expertise in den Bereichen Spritzguss, Werkzeug- und Formenbau sowie Elektro-, Industrie- und Kunststofftechnik.

"Shop-Vac ist ein wichtiger Neuzugang zum globalen Produktportfolio von GreatStar. Die starke Marktposition der Marke wird in Kombination mit der Fertigungsexpertise, Innovationspipeline, Investitionsfähigkeit und globalen Reichweite von GreatStar unseren Kunden in der ganzen Welt mehr Produkte, mehr Innovation und mehr Wert liefern", ergänzte DuBoff.

Die in Williamsport im US-Bundesstaat Pennsylvania angesiedelte Firma Shop-Vac steht für die Nass- und Trockensauger-Kategorie. Mit Fertigungsanlagen in den USA, China und Vietnam und einem weltweiten Vertrieb hat Shop-Vac Pionierarbeit im Bereich leistungsstarker Staubsaugersysteme geleistet, die in Handwerksbetrieben, Reparaturwerkstätten, Fabriken und anderen anspruchsvollen Anwendungsbereichen zum Einsatz kommen. Vor der Schließung des Unternehmens im September 2020 hatte Shop-Vac seine Kunden für mehr als 55 Jahre mit zuverlässigen und bewährten Produkten beliefert.

GreatStar Tools USA ist ein Unternehmen von Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd., einem der größten Handwerkzeughersteller in Asien, der sich auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Produkte für Heimwerker, Handwerker und Industriemärkte weltweit spezialisiert.

Mit dieser Übernahme nimmt GreatStar die Marke Shop-Vac in sein wachsendes Portfolio US-amerikanischer Werkzeugmarken auf, dem bereits Pony und Jorgensen-Holzhandwerksklemmen, Goldblatt-Werkzeuge für Beton, Trockenbauwände, Mauerwerk und Fliesen, Arrow Fastener-Klammer- und Nietwerkzeuge sowie Klebepistolen und Prime-Line Products-Ersatz- und Sicherheitshardware angehören.

Über Shop-Vac

Die in Williamsport im US-Bundesstaat Pennsylvania ansässige Firma Shop-Vac ist der branchenführende Anbieter von Nass- und Trockensaugern für häusliche und gewerbliche Anwendungen. Das Unternehmen ist ein Pionier in der Kategorie strapazierfähiger Staubsaugersysteme, die seit 1965 in Handwerksbetrieben, Reparaturwerkstätten, Fabriken und anderen anspruchsvollen Anwendungsbereichen zum Einsatz kommen. Außerdem umfasst die Marke auch Zubehör wie Nass- und Trockenfilter, Staubsaugerersatzteile und Sägemehlerfassungssysteme. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.shopvac.com.

Über Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd.

GreatStar wurde 1993 gegründet und ist der führende Hersteller von Handwerkzeugen in Asien, der Heimwerker, Handwerker und Industriemärkte weltweit bedient. Außerdem fertigt GreatStar ein umfassendes Sortiment an Spezialwerkzeugen für Anwendungen mit Trockenwänden, Mauerwerk, Anstricharbeiten, Fliesenlegen, Sanitäranlagen und Fahrzeugen. Hinzu kommen Elektrowerkzeuge, Werkzeugsätze und Taschenlampen. Mit seiner Innovationskultur, einem nachdrücklichen Engagement für Forschung und Entwicklung und ausgedehntem Kunden-Feedback stellt GreatStar sicher, dass seine branchenführenden Marken und hochwertigen Produkte den spezifischen Anforderungen seiner Kunden Konsumenten ebenso wie Profis entsprechen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.greatstartools.com.

