Der amerikanische Einzelhandelskonzern The Buckle Inc. (ISIN: US1184401065, NYSE: BKE) schüttet an diesem Dienstag eine Quartalsdividende in Höhe von 0,30 US-Dollar je Aktie aus. Record date war der 21. Dezember 2020. Gleichzeitig schüttet das Unternehmen eine einmalige Sonderdividende in Höhe von 2 US-Dollar aus. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt der Konzern 1,20 US-Dollar als reguläre Dividende. Das entspricht einer aktuellen ...

