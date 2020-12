Das dänische Unternehmen kommt bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie voran. Mit der vollständigen Übernahme von Danish Hydrogen Fuel (DHF) baut Everfuel das Portfolio an Tankstellen im nördlichen Nachbarland Deutschlands weiter aus. Ein Deal, bei dem auch Nel aus Norwegen seine Finger im Spiel hat.Denn DHF befand sich bis dato im Besitz von Nel, dem Industriegasunternehmen Strandmøllen und dem dänischen Kraftstoffhändler OK A.m.b.a.. Mit der Transaktion, die bereits in der kommenden Woche ...

