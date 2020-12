In diesem Winter werden wir weniger Zeit im Büro verbringen - und damit auch weniger Zeit in Bussen und Bahnen, auf dem Rad oder im Pendlerstau. Das ist gut - aber es fehlt auch was. Der Arbeitsweg fehlt. Mehr Zeit zu haben, kann den Verlust an "draußen sein" nicht ausgleichen. Für einige ist es ein Gewinn: keine Bahn, kein Stau, keine Autobahn. Für viele ist diese Zeit aber ein Verlust: Es fehlt der Fußweg durch den Park, die Fahrradfahrt durch den Wald, die letzten Meter durch die Fußgängerzone, während all die alltäglichen Gesichter auch gerade ankommen. Sitzen wir im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...