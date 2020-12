DGAP-News: 7C Solarparken AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Expansion

29.12.2020 - Akquisition von EnerVest Belgium und Erhöhung des IPP Portfolios auf 256 MWp

Bayreuth - 7C Solarparken (WKN: A11QW6 / ISIN: DE000A11QW68) gibt das Investment in drei Solar-Assets mit einem gesamten Volumen von 17 MWp in Deutschland bekannt. Zuerst eine kombinierte Anlage aus Nachführungssystemen und fest installierten Modulen mit 0,7 MWp Leistung auf einem früheren Militärgelände in Morbach, die einen durchschnittlichen Einspeisetarif von EUR 342/MWh erhält. Das zweite und dritte Projekt wurde von IBC Solar in den Gemeinden Dennheritz (10 MWp) und Burgwindheim (6 MWp) mit einem Tarif von EUR 72/MWh und EUR 57/MWh errichtet. PV-Module wurden von Jinko Solar und URE Solar (vormals Neo Solar Power) bezogen. Alle Transaktionen wurden zu 100% durch Eigenkapital mit einem Gesamtvolumen von EUR 15,8 Mio. finanziert. Die jährlichen Umsatzerlöse werden voraussichtlich EUR 1,3 Mio. übersteigen. Durch diese neuen PV-Investitionen besitzt die 7C Solarparken nun gegenüber dem ursprünglichen Ziel von 220 MWp zum Jahresende ein IPP-Portfolio von 256 MWp. Der Konzern hat seine IPP Zielsetzung für das Jahresende 2021 auf 295 MWp festgelegt.



Akquisition von EnerVest Belgium

7C Solarparken plant bis 2023 den Aufbau eines 50 MWp-Portfolios in Belgien als Teil ihrer Unternehmensstrategie. Zu diesem Zweck hat der Konzern eine Einigung mit dem deutschen Windkraftbetreiber EnerVest AG zum Kauf der belgischen Renewable-Energy-Tochtergesellschaft erzielt. EnerVest Belgium ist als einer der Pioniere im belgischen PV-Markt eingestuft und ist exklusiv auf die Projektentwicklung und das Asset Management von PV-Anlagen ausgerichtet. Das Unternehmen mit Sitz in Gent wird voll in die 7C Solarparken AG integriert um als ihre Plattform zur Erreichung der belgischen PV-Zielsetzungen zu dienen. EnerVest Belgium hat zuverlässige Referenzen innerhalb des Sektors, besitzt vor allem aber eine solide Pipeline, die innerhalb der kommenden 12 Monate realisiert wird. Die ersten Projekte auf den Dächern von zwei prominenten internationalen Konzernen haben zeitnah Baustart. Das erworbene Unternehmen ist auch gut positioniert um E-Mobilität in das Entwicklungsangebot zu integrieren, da es ein starkes Wachstum mit der Integration von PV-Carports, E-Bike-Ladestationen anstrebt. Als innovatives Unternehmen vermarktet es mobile Solarparks um vor Ort Events, Festivals und Baustellen zu versorgen.

Steven De Proost, CEO of 7C Solarparken AG, kommentiert: "Wir blicken auf ein hervorragendes Jahr 2020 zurück, in dem wir alle internen Ziele erreicht und übertroffen haben. Wir schließen das Jahr mit einem Portfolio von 256 MWp im Vergleich zu unserem Forecast von 220 MWp ab. Die Akquisition von EnerVest Belgium wird unseren Durchbruch in Belgien beschleunigen, so dass wir mit Zuversicht auf das Wachstum unseres gesamten Portfolios auf 295 MWp in 2021 schauen."



7C Solarparken ist ein reiner PV-Eigentümer / Betreiber mit einem IPP-Portfolio von 256 MWp, inklusive 6 MW Onshore-Wind. Einschließlich der verwalteten PV-Anlagen beträgt das von der Gruppe verwaltete Portfolio 331 MWp. Die Aktien des Unternehmens sind im Segment General Standard am regulierten Markt in Frankfurt notiert.



