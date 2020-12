Die Wiener Börse dürfte am Dienstag erneut mit Kursgewinnen in die Sitzung starten. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn tendierte eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX um 0,45 Prozent höher.Marktbeobachter verwiesen vor allem auf die guten US-Vorgaben. Die Unterschrift von US-Präsident Trump unter ein weiteres milliardenschweres Corona-Konjunkturpaket hat der Wall Street am Vorabend neue ...

