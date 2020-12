Die OMV Petrom hat die Transaktion zur Veräußerung ihrer 100%-Beteiligung in Kom-Munai LLP (KOM) und Tasbulat Oil Corporation LLP (TOC) in Kasachstan an Magnetic Oil Limited unterzeichnet. KOM und TOC halten die Produktionslizenzen für die vier Onshore-Felder Komsomolskoye, Aktas, Tasbulat und Turkmenoi. Im Jahr 2019 lag die Gesamtproduktion der vier Felder bei 6,45 kboe/d, was einem Anteil von ~4% an der Gesamtproduktion der OMV Petrom entspricht. Der Abschluss wird für die erste Hälfte 2021 erwartet.Christopher Veit, Mitglied des Vorstandes der OMV Petrom, verantwortlich für die Upstream-Aktivitäten: "Mit dieser Entscheidung können wir uns auf die Schwarzmeerregion konzentrieren und im Einklang mit unserer Wachstumsstrategie weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...