The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.12.2020

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.12.2020



ISIN Name

US72582K1007 XL FLEET CORP.

CA1295841086 CALFRAC WELL SERVICES LTD.

CA83364M5037 VIOR INC.

CA87971M1032 TELUS CORP.

JP3165650007 NTT DOCOMO INC.

US53567X1019 LINE CORPORATION

JP3966750006 LINE CORPORATION

CA6491552072 NEW WEST ENERGY SERVICES INC

USU88868AR24 T-MOBILE USA INC.

USU88868AS07 T-MOBILE USA INC.

