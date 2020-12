DJ PTA-News: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES erhält Auftrag einer Vakuum-Beschichtungsanlage für Mobilfunktechnik - Auftrag für die Lieferung einer Kathodenzerstäubungsanlage des Typs GENERIS PVD

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Kahl am Main (pta004/29.12.2020/08:30) - SINGULUS TECHNOLOGIES erhält Auftrag einer Vakuum-Beschichtungsanlage für Mobilfunktechnik

Kahl am Main, 29. Dezember 2020 - SINGULUS TECHNOLOGIES hat von einem Unternehmen aus Taiwan einen Auftrag für die Lieferung einer Kathodenzerstäubungsanlage (Vakuumbeschichtung mittels Sputtering) des Typs GENERIS PVD erhalten. Die bestellte Anlage soll für das Aufbringen von Schichten bei Sendeeinheiten in der Mobilfunktechnik eingesetzt werden.

Dr. Stefan Rinck, CEO von SINGULUS TECHNOLOGIES: "Wir erschließen mit diesem Auftrag ein weiteres interessantes Anwendungsgebiet für unsere fortschrittliche Vakuum- Beschichtungstechnik. Gerade der Markt der Mobilfunktechnik bietet interessante Wachstumschancen."

SINGULUS TECHNOLOGIES hat weltweit bereits über 8000 Vakuum-Beschichtungsanlagen in die ganze Welt geliefert. Vakuum-Beschichtungsanlagen von SINGULUS TECHNOLOGIES arbeiten weltweit bereits bei zahlreichen Kunden und erfüllen ideal alle wichtigen Anforderungen an eine fortschrittliche Beschichtungstechnologie. Die GENERIS PVD gewährleistet ein hohes Maß an Gleichmäßigkeit der Schichtdicke bei hoher Schichtreproduzierbarkeit, hoher Produktivität und gleichzeitig sehr geringen Betriebskosten.

SINGULUS TECHNOLOGIES - Innovationen für neue Technologien SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente und ressourcenschonende Produktionsprozesse, die weltweit in den Bereichen Solar, Halbleiter, Medizintechnik sowie Consumer Goods und Datenspeicher eingesetzt werden. SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5 Kontakt: Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: + 49 (0) 170 9202 924

(Ende)

Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Adresse: Hanauer Landstraße 103, 63796 Kahl am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 170 9202924 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de

ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie), DE000A2AA5H5 (Anleihe) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Berlin; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1609227000503 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2020 02:30 ET (07:30 GMT)