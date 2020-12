Es gibt eine 54 %ige Chance, dass der Aktienmarkt morgen steigt. Das ist die historische Wahrscheinlichkeit, dass die Aktien an einem bestimmten Tag steigen werden. Normalerweise sind die täglichen Bewegungen moderat. Aber was ist, wenn die Börse morgen nicht nur nach oben tickt? Was ist, wenn morgen der Tag ist, an dem die Aktie stark steigt auf ein Niveau, das wir noch nie gesehen haben? Es folgt genau das, was man tun sollte (und was man nicht tun sollte), wenn die Börse sich erholt. 1. Erstelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...