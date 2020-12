Alibaba und Jack Ma stehenn deutlich unter Druck. Weitere Internetfirmen aus China könnten in Folge der Regulierungen folgen. Die Deutsche Post und der DAX sind währenddessen auf Rekordfahrt. Mehr dazu erfahren Sie im LS-X-Marktgespräch am 29.12.2020. Marktgespräch mit dem LS-X-Händler Was waren die Details im Videogespräch mit Andreas Bernstein? Nachfolgend gehen wir auf den DAX und die entsprechenden Aktienwerte noch einmal in Textform ein. DAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...