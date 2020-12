München (ots) - Heinz Hoenig (69) entpuppt sich als 24-Stunden-Papa. Er badet seinen Sohn, steht nachts auf und wickelt ihn. Das berichtet die Zeitschrift FRAU IM SPIEGEL. "Nur die Brust kann ich ihm leider nicht geben", so der Schauspieler gegenüber dem Magazin, das als erstes Medium Fotos des Babys und seiner Eltern aufnehmen durfte. Der Name des Jungen: Juliano Amero Heinz.3315 Gramm schwer und 52 Zentimeter groß ist das Baby. Geboren wurde es am 7. Dezember um 9.08 Uhr in der Klinik in Wernigerode. 13 Stunden lag Heinz Hoenigs Frau Annika (35) in den Wehen.Für Interview und Fotos wurde im coronabedingten Lockdown extra das romantische "Hotel & Spa Wasserschloss Westerburg" in Huy-Dedeleben im Harz (Sachsen-Anhalt) ein paar Stunden geöffnet.Heinz Hoenig verriet FRAU IM SPIEGEL, dass er ein weiteres Baby nicht ausschließt: "Im Moment konzentrieren Anni und ich uns ganz auf unseren Zwerg. Er steht im Mittelpunkt unseres Lebens. Zudem haben wir aber auch noch andere Kinder, die wir lieben. Annis Tochter und meine zwei großen Kinder. Aber wenn es das Schicksal so will, würde ich mich natürlich auch freuen, zum vierten Mal Vater zu werden."In der nächsten Ausgabe von FRAU IM SPIEGEL erfahren Sie unter anderem, was Heinz Hoenig dem Junior wünscht, wie der Name des Jungen entstand sowie Einzelheiten zur Geburt und zum Alltag der Familie.Pressekontakt:Ulrike ReischRessortleitung AktuellFrau im SpiegelTel.: 089-272708977E-Mail: ulrike.reisch@funke-zeitschriften.deOriginal-Content von: Frau im Spiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29590/4800710