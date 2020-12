DJ MÄRKTE ASIEN/Nikkei macht 2,7%-Satz auf 30-Jahres-Hoch

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien haben am Dienstag die positiven Vorzeichen überwogen. Klarer Gewinner war Tokio. Die Aktienmärkte folgten der Wall Street, wo die Indizes erneut Rekordstände erreichten, nachdem Präsident Donald Trump am Wochenende doch noch dem 900 Milliarden-Dollar-Konjunkturpaket zugestimmt hatte.

Für zusätzliche positive Konjunkturfantasie sorgte, dass das US-Repräsentantenhaus in der Nacht höhere Einmalzahlungen von 2.000 Dollar pro Person beschlossen hat, nachdem bislang nur 600 Dollar gezahlt werden sollen. Die höhere Einmalzahlung muss aber noch vom Senat gebilligt werden.

In Tokio sprang der Nikkei-225-Index auf den höchsten Stand seit 30 Jahren. Der Index legte um 2,7 Prozent zu auf 27.568 Punkte. Von seinem Rekordhoch bei 38.916 Punkten aus dem Dezember 1989 ist der Nikkei jedoch noch immer weit entfernt.

Allenfalls etwas gedämpft wurde die Kauflust mancherorts durch die immer noch steigenden Corona-Neuinfektionen und die Kontakt- und Reisebeschränkungen, mit denen die Regierungen vieler Länder die Pandemie einzudämmen hoffen.

Die südkoreanische Börse ging 0,4 Prozent höher aus dem Handel. An der australischen Börse, die am Montag wegen eines Feiertags geschlossen war, schloss der S&P/ASX-200 rund 0,5 Prozent im Plus. Im neuseeländischen Wellington ging es um 1,6 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch.

Um 0,9 Prozent steigt der HSI in Hongkong im späten Geschäft. In Schanghai verlor der Composite-Index dagegen 0,5 Prozent.

Sumitomo Dainippon Pharma haussieren

Unter den Einzelwerten verteuerten sich in Tokio Sumitomo Dainippon Pharma um 16,5 Prozent. Eine Tochter des japanischen Pharmakonzerns hat mit dem US-Riesen Pfizer die gemeinsame Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten zur Behandlung von - unter anderem - Prostatakrebs vereinbart, die bis zu 4,2 Milliarden Dollar einbringen könnte.

In Seoul legten Celltrion um gut 10 Prozent zu. Das Biopharma-Unternehmen will noch diese Woche die beschleunigte Zulassung eines Mittels zur Behandlung von Covid-19 beantragen.

Gesucht waren in der Region Aktien der Elektronikbranche, die nach Angaben aus dem Handel von der besseren Stimmung aufgrund des US-Konjunkturpakets profitierten. Der Kurs der südkoreanischen LG Electronics stieg um 5,6 Prozent, auch gestützt von einem positiven Analystenkommentar. Nomura sieht LG von der schnell wachsenden Autozuliefersparte profitieren. LG hat gerade erst ein Gemeinschaftsunternehmen mit Magna zum Bau von Komponenten für Elektrofahrzeuge geschlossen.

Im chinesischen Shenzhen verbesserte sich die Aktie des Netzwerkausrüsters ZTE um 10 Prozent. Sie erhielt Auftrieb von Aussagen eines Vertreters der Zentralregierung, wonach der 5G-Ausbau in China 2021 beschleunigt werden soll.

US-Konjunkturpaket stützt auch Öl und Gold

Die Ölpreise zogen vor dem Hintergrund des US-Konjunkturpakets an. Die global gehandelte Sorte Brent verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 51,11 Dollar.

Der Goldpreis stieg um 0,3 Prozent auf 1.879 Dollar je Feinunze. Die als Folge der höheren Ausgaben steigende Staatsverschuldung spiele Goldinvestoren in die Hände, hieß es am Markt. Denn ein höheres Defizit sei schlecht für den Dollar und somit gut für das Gold.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.700,30 +0,53% +0,24% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.568,15 +2,66% +13,52% 07:00 Kospi (Seoul) 2.820,51 +0,42% +28,34% 07:00 Schanghai-Comp. 3.379,04 -0,54% +10,78% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.540,13 +0,86% -6,60% 09:00 Taiex (Taiwan) 14.472,05 -0,08% +20,63% 06:30 Straits-Times (Sing.) 2.847,92 +0,27% -11,82% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.638,29 -0,34% +3,47% 10:00 BSE (Mumbai) 47.463,98 +0,23% +14,91% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 08:50 Uhr % YTD EUR/USD 1,2245 +0,3% 1,2209 1,2227 +9,2% EUR/JPY 126,94 +0,2% 126,69 126,50 +4,1% EUR/GBP 0,9073 -0,0% 0,9076 0,9013 +7,2% GBP/USD 1,3497 +0,3% 1,3451 1,3566 +1,8% USD/JPY 103,66 -0,1% 103,78 103,46 -4,6% USD/KRW 1092,27 -0,3% 1096,10 1095,15 -5,4% USD/CNY 6,5308 -0,1% 6,5371 6,5312 -6,2% USD/CNH 6,5181 -0,2% 6,5329 6,5238 -6,4% USD/HKD 7,7536 -0,0% 7,7552 7,7521 -0,5% AUD/USD 0,7603 +0,3% 0,7580 0,7618 +8,5% NZD/USD 0,7128 +0,4% 0,7099 0,7135 +5,9% Bitcoin BTC/USD 26.311,25 -1,9% 26.828,00 27.087,13 +264,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,87 47,62 +0,5% 0,25 -14,0% Brent/ICE 51,11 50,86 +0,5% 0,25 -15,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.879,28 1.873,40 +0,3% +5,88 +23,9% Silber (Spot) 26,17 26,28 -0,4% -0,10 +46,6% Platin (Spot) 1.042,15 1.036,25 +0,6% +5,90 +8,0% Kupfer-Future 3,55 3,57 -0,6% -0,02 +25,3% ===

