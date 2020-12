Die rumänische OMV-Tochter Petrom verkauft ihre kasachischen Firmen Kom-Munai LLP (KOM) und Tasbulat Oil Corporation LLP (TOC) an Magnetic Oil Limited. Der Vertrag sei unterzeichnet, der Abschluss werde nach der Genehmigung durch das kasachische Energieministerium in der ersten Jahreshälfte 2021 erwartet, teilte die OMV am Dienstag mit. KOM und TOC halten die Lizenzen für vier Onshore-Ölfelder, deren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...