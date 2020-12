Die Herstellung der Bipolarplatten für Brennstoffzellen des Fraunhofer-IWU verursachen deutlich weniger Produktionskosten als bisherige Herstellungsverfahren und ermöglichen eine Fertigung dieser Platten in Großserie. Nach wie vor werden Brennstoffzellen und viele ihrer Einzelteile - wie etwa Bipolarplatten und Stacks - nicht industriell in Großserien gefertigt. Das macht Brennstoffzellen unnötig teuer und verhindert ihren breiten Einsatz in Fahrzeugen oder in Gebäuden. Am Fraunhofer-IWU werden die Bipolarplatten nicht mehr nur geprägt oder tiefgezogen wie bisher, sondern entstehen auch mittels ...

