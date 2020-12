29.12.2020 - Everfuel (ISIN: DK0061414711) im Powerplay mit Nel nächster Teil. Die Beteiligungen werden neu sortiert. Everfuel konnte Anfang letzter Woche noch über einen Ausschreibungserfolg für einen H2-Standort in Oslo und am 18.12. ging es im Heimatmarkt weiter: MoU mit dem Green Hydrogen Hub Denmark (GHH),die eine 350 MW Elektrolyseanlage, einen 200.000 MWh Wasserstoffspeicher und einen weiteren Energiespeicher an bestehende Energieinfrastruktur "andockt". Dann die 20,7 Mio EUR "Eigenkapital-ähnlichen" Gelder von der EIB zum Ausbau der H2-Infrastruktur in Dänemark als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. ...

