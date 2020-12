DGAP-Ad-hoc: IFA Hotel & Touristik AG / Schlagwort(e): Verkauf/VertragDer Vollzug des Kaufvertrags über die Gesellschaftsanteile der IFA Hotel Faro Maspalomas, S.A.U. scheitert an der Nichterfüllung einer Vollzugsbedingung seitens der Käuferin; IFA Canarias S.L. wird nunmehr Schadenersatz gegenüber dem Fonds Apollo geltend2020-12-28 / 22:34 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.IFA Hotel & Touristik AktiengesellschaftDüsseldorfer Straße 5047051 Duisburg*ISIN: DE0006131204**Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MMVO)**Der Vollzug des Kaufvertrags über die Gesellschaftsanteile der IFA Hotel Faro Maspalomas, S.A.U. scheitert an der Nichterfüllung einer Vollzugsbedingung seitens der Käuferin; IFA Canarias S.L. wird nunmehr Schadenersatz gegenüber dem Fonds Apollo geltend machen. *Duisburg, 28. Dezember 2020*.*Der Vorstand der IFA Hotel & Touristik AG (ISIN DE0006131204) ("*Gesellschaft*") gibt im Zusammenhang mit dem Abschluss des Kaufvertrags zwischen IFA Canarias S.L. und Oldavia ITG, S.LU über sämtliche Anteile der IFA Hotel Faro Maspalomas S.A.U. ("der Vertrag"), der am 24. November 2019 bekanntgemacht wurde, bekannt, dass aufgrund der Nichterfüllung der vertraglich vereinbarten, in der Sphäre der Käuferin liegenden Bedingung (bezüglich des Inkrafttretens eines Managementvertrags), nach Prüfung der rechtlichen Lage die IFA Canarias S.L. heute mit Zustimmung des Vorstands der Gesellschaft beschlossen hat, den Vertrag aufzulösen und der Käuferin mitgeteilt hat, dass sie von ihr wegen einseitiger Vereitelung des Vollzugs des Verkaufs gemäß den vertraglich vereinbarten Bestimmungen Schadenersatz fordern und rechtliche Schritte gegen sie und alle sonstigen Beteiligten aus ihrem Umfeld einleiten wird, wenn sie der Aufforderung nicht zeit- und formgerecht nachkommt.Duisburg, 28. Dezember 2020*IFA Hotel & Touristik AktiengesellschaftDer Vorstand*2020-12-28 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: IFA Hotel & Touristik AGDüsseldorferstr. 5047051 DuisburgDeutschlandTelefon: 0203-9 92 76-0Fax: 0203-9 92 76-92E-Mail: ssanchez@ifahotels.comInternet: www.lopesan.comISIN: DE0006131204WKN: 613120Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Hamburg, München, StuttgartEQS News ID: 1157664Ende der Mitteilung DGAP News-Service1157664 2020-12-28 CET/CEST(END) Dow Jones NewswiresDecember 28, 2020 16:34 ET (21:34 GMT)