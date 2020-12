Das Investieren in Unternehmen, die einen Impfstoff für COVID-19 entwickeln, war schwierig. Die Preisaktion im PreMarket Prep Stock of the Day, AstraZeneca plc (NYSE:AZN), ist nicht anders. Keine Heilung für den Aktienkurs Die Kursentwicklung der Marktführer im Bereich Impfstoffe war schrecklich, seit die Impfdosen für die US-Öffentlichkeit verfügbar sind. Zum Beispiel hat Pfizer Inc. (NYSE:PFE) ist von seinem Höchststand am 9. Dezember ($43,97) auf den Bereich von $37 gefallen, seit die Dosen ausgeliefert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...