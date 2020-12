Mainz (ots) - Bitte aktualisierten Programmtext beachten!Montag, 4.Januar 2021, 19.25 UhrGanz schön schottisch, ganzschön eigenEine Reise ans Ende BritanniensFilm von Diana ZimmermannGanz schön schottisch, ganz schön eigen: Mehr als sonst denken die Menschen am nördlichen Ende Britanniens Ende 2020 darüber nach, was es eigentlich heißt, schottisch zu sein.Wie eigen sind die Menschen und wie grenzen sie sich ab vom Rest des Königreichs? Welche neuen Grenzen lotet das Land aus, das sich weder von England, noch vom Wetter unterkriegen lässt? ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann ist unterwegs am Ende Britanniens.Sophie Gault hat einen spektakulären Arbeitsplatz: mitten in den Highlands, am Fuße des Ben Alder. Sie ist Jägerin, und die Entscheidung für diesen Job war für sie die beste Idee überhaupt: "Ich bin wirklich stolz darauf, schottisch zu sein. Und jetzt, da ich in der Natur und mit den Tieren hier arbeite, lässt mich das Schottland noch mehr schätzen. Wir haben einen starken Gemeinschaftssinn. Und ich bin sehr stolz auf unseren ganz eigenen schottischen Humor."Die Liebe zu Schottland und seinen Menschen - sie prägt auch Joyce Duncan. Sie lebt auf den Shetlandinseln, die vielleicht so etwas sind, wie die Essenz Schottlands: traumhaftes Land, dünn besiedelt. Umso mehr schätzen die Menschen hier die Gemeinschaft: "Wir Shetlander waren schon immer große Reisende und sind trotzdem sehr stolz auf unser Erbe. Wir gehen in die Ferne und bringen etwas von dort mit nach Hause." Genau das hat auch Joyce getan: Aufgewachsen auf Shetland, zog es sie erst nach London, dann weiter bis Afrika. Als ihre Tochter geboren wurde, kehrte sie zurück. Und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Shetlands Schulkinder für afrikanisches Trommeln zu begeistern.Große Pläne hat auch Frank Sprang. Der ehemalige Air Force-Pilot will auf der nördlichsten Shetland-Insel Unst den ersten Weltraumbahnhof des Vereinigten Königreichs errichten, und bereits im Herbst 2020 die ersten Telekommunikations- und Wetter-Satelliten ins All befördern. "Der Brexit hat das Thema vorangetrieben. Er hat den Wunsch Großbritanniens vergrößert, beim Rennen um den Weltraum ganz vorne mitzuspielen. Natürlich wäre alles einfacher, wenn wir in der Europäischen Union geblieben wären. Es wäre einfacher gewesen, Personal ins Land zu bekommen, technische Ausrüstung und Know-how."Auf ihrer Reise ans nördliche Ende Britanniens erlebt ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann immer wieder: Es ist Ende 2020 schlichtweg unmöglich, durch das Land zu reisen, ohne über den Brexit zu sprechen. Geographie und Geschichte haben die Schotten zu einem Punkt geführt, an dem viele ihre Zukunft außerhalb des Vereinigten Königreis sehen.Diana Zimmermann über die großen Pläne eines kleinen Landes mit großen Charakteren: "Ganz schön eigen, ganz schön schottisch".Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4800842