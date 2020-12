DJ PTA-DD: CO.DON AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Teltow (pta009/29.12.2020/10:55) - Mitteilung

Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben 1 wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Bauerfeind Beteiligungsgesellschaft mbH 2 Grund der Meldung a) Position/Status In enger Beziehung Professor Hans Bauerfeind Aufsichtsrat b) Erstmeldung Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für 3 Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name CO.DON AG b) LEI 3912006R73YW0SX1KG21 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie WKN: A289BE b) Art des Geschäfts Sonstiges Weiterer Erwerb von Aktien durch Ausübung von Optionsscheinen aus einer Optionsschuldverschreibung Anzahl Aktien: 3.525.571 c) Preis(e) Volumen 1,05 EUR 3.701.849,55 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 1,05 EUR 3.701.849,55 EUR e) Datum des Geschäfts 23.12.2020 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

Aussender: CO.DON AG Adresse: Warthestraße 21, 14513 Teltow Land: Deutschland Ansprechpartner: Matthias Meißner Tel.: +49 30 240352330 E-Mail: ir@codon.de Website: www.codon.de

ISIN(s): DE000A1K0227 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

