Berlin (ots) - Spätestens Corona führt eindrücklich vor Augen, dass digitale Teilhabe ein Teil des Existenzminimums ist. Unter Kontaktbeschränkungen wird nur zu deutlich, wie wichtig ein digitaler Zugang ist, um Behörden zu kontaktieren, Rat einzuholen, sich fortzubilden oder sich mit anderen auszutauschen. Nicht nur die Probleme beim Homeschooling zeigen, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Von Armut betroffene Menschen erfahren generell und aktuell umso mehr Ausgrenzung infolge fehlender Zugänge, ihre gesellschaftliche und soziale Beteiligung wird wesentlich beschränkt.Die Diakonie Deutschland setzt sich in einer gemeinsamen Initiative mit Menschen mit Armutserfahrung dafür ein, in der Grundsicherung digitale Beteiligungsmöglichkeiten sicherzustellen. Wie kann eine digitale Beteiligung für Menschen, die ihr Existenzminimum selbst nicht sichern können, aussehen? Das möchten wir Ihnen im Rahmen eines Online-Pressegesprächs vorstellen, zu dem wir Sie herzlich einladen.Wann? Am Dienstag, 5. Januar, 10.00 UhrWo? Online (Zoom)Ihre Fragen beantworten:Maria Loheide, Vorstand Sozialpolitik, Diakonie DeutschlandJürgen Schneider, aktiv im ArmutsnetzwerkWir bitten um Anmeldung bis zum 4. Januar 2021 unter pressestelle@diakonie.de (mailto:pressestelle@diakonie.de).