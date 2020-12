The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.12.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.12.2020





ISIN Name

DE000LB1M1W6 LBBW DL-STUFENZINS 18/21

US494550BT21 KINDER M.E.PARTNERS 2021

FR0011644392 SOC.GEN.SFH 13/21 MTN

DE000BLB04Q6 BAY.LDSBK.IS.13/21 VAR

US06051GEE52 BANK AMERI. 2021

US05531FAZ62 TRUIST FINAN. 2021 MTNG

XS1388661651 DEUTSCHE POST MTN.16/21

XS1051003538 GLENCORE FIN.EU 14/21 MTN

USU0944EAA39 BMC EAST 16/24 REGS

US375558AQ69 GILEAD SCIENCES 2021

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de