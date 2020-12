Wenige Wochen nach dem Ende des Flugverbots hebt in den USA am Dienstag erstmals wieder ein Passagierflug mit der Boeing -Unglücksmaschine 737 MAX ab. American Airlines startet mit dem nach zwei Abstürzen technisch grundlegend überholten Flugzeug die Route von Miami nach New York. Für Boeing ist es ein weiterer Schritt aus der schwersten Krise...

