Ursprünglich wollte Volkswagen die ersten Exemplare des als Weltauto vorgestellten Elektro-SUV zum Jahresende 2020 ausliefern. Nun soll der ID-4 doch erst im ersten Quartal 2021 in den Handel gebracht werden. In einem Interview mit der Deutschen Presseagentur hat VW-Betriebsratschef Bernd Osterlohe nebenbei durchblicken lassen, dass die Auslieferung des VW-Hoffnungsträgers ID-4 nicht bereits zum Jahresende 2020 starten wird. ID-4 kommt 2021 "nach und nach in den Handel" Stattdessen werde der ID-4 im ersten Quartal 2021 "nach und nach unseren Handel erreichen, hierzulande und in weiteren wichtigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...