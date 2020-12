Der Verkaufsstart des VW ID.4 ist in Deutschland und mehreren Ländern Europas ab der ersten Januar-Woche geplant. Der VW e-Golf ist unterdessen Geschichte: Das letzte Exemplar des Stromers rollte am 23. Dezember in der Gläsernen Manufaktur in Dresden vom Band. Zunächst zum ID.4: Dessen Verkauf soll direkt nach dem Jahreswechsel losgehen. Das sagte Betriebsratschef Bernd Osterloh gegenüber der Deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...