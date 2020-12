Berkshire Hathaway hat von der Corona Pandemie besonders gelitten, sollte aber auch einer der Profiteure sein, wenn in 2021 die USA dank Impfstoff öffnen. Das Thema Nachfolge sollte inzwischen in der Aktie eingepreist sein, da Berkshire Hathaway inzwischen zu einem Abschlag auf den inneren Wert notiert und es kein Buffet Premium mehr gibt. Auch ingesamt erscheint die Aktie für den aktuellen Markt nicht teuer. Da die Beteiligung an Apple inzwischen fast ein Viertel des Wertes darstellt, könnte man die Aktie auch als Alternative dazu nehmen. Ansonsten hat sie einen ähnlichen Charakter wie der S&P 500. Warum die Aktie auch die […] ...

Den vollständigen Artikel lesen ...