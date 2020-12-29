FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CARMAT EO -,04 CXT FR0010907956
AB/FROM ONWARDS 29.12.2020 11:33 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CARMAT EO -,04 CXT FR0010907956
AB/FROM ONWARDS 29.12.2020 11:33 CET
CARMAT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de