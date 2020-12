NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Konsumgüterhersteller hätten generell von der Corona-Pandemie profitiert, sich aber im letzten Monat zumindest in Westeuropa recht unterschiedlich geschlagen, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dort hätten im November von den acht von ihm beobachteten Unternehmen fünf Marktanteile hinzugewonnen - eine Ausnahme bildeten jedoch Reckitt Benckiser, Beiersdorf und Danone./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2020 / 09:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005200000

BEIERSDORF-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de