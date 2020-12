AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer sieht sich angesichts der aktuellen Entwicklungen mit der Company langfristig gut positioniert um vom aktuellen Digitalisierungsschub profitieren zu können. "Covid-19 hat die Digitalisierung um ein Jahrzehnt beschleunigt", meint er und beruft sich dabei auf Daten verschiedener Marktforschungsinstitute und Forschungseinrichtungen, die die Auswirkungen der globalen Gesundheitskrise beobachtet haben. "Wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann sehen wir, dass es in fast allen Ländern der Welt seit Ausbruch der Pandemie zu einem Ansteigen des Datenverkehrs um 30 bis 50 Prozent gekommen ist", so Gerstenmayer. Die Haupttreiber hinter dem Digitalisierungsschub sieht Andreas Gerstenmayer vor allem in den Bereichen HomeOffice und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...