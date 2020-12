Sparrate der Bundesbürger stieg im Corona-Jahr zwischenzeitlich auf 20,1 % des frei verfügbaren Einkommens Sparquote doppelt so hoch wie im Vorjahr In Kanada hat sich Sparquote sogar verfünffacht 62 % der Deutschen legen regelmäßig Geld zur Seite Nur 6,9 % des Vermögens der Deutschen in Aktien, Vermögensverwalter empfehlen Anteil von bis zu 57 % Hohe Sparquote könnte sich kontraproduktiv auf Wirtschaft auswirken und Crash befeuern Im zweiten Jahresviertel stieg die Sparrate in Deutschland auf 20,1 ...

