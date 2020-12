Die Arbeiten auf der Tesla-Baustelle in Grünheide können weitergehen. Brandenburg habe sich mit Tesla auf eine längere Frist bis 15. Januar zur Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 100 Millionen Euro für mögliche Rückbaukosten geeinigt, teilt das Umweltministerium mit. Zuletzt waren die von Tesla auf eigenes Risiko vorangetriebenen Bauarbeiten an der Gigafactory 4 ins Stocken geraten. Zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...