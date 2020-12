Videoanrufe via Zoom, Skype und Co. werden in diesem Jahr deutlich häufiger genutztKlassischer Telefonanruf liegt allerdings weiterhin vorn Berlin, 29. Dezember 2020Ob direkt am Silvesterabend oder ausgeruht am Neujahrstag: "Ein frohes neues Jahr" zu wünschen, gehört für die allermeisten zum Jahreswechsel...

