Zum US-Handelsstart am Dienstag wurden an der Wall Street noch einmal neue Höchststände markiert. Die Aktie von Apple beispielsweise hat ihre starke Performance im Jahr 2020 jetzt mit einem neuen Allzeithoch gekrönt. Rund 86 Prozent hat die Apple-Aktie seit Januar 2020 zugelegt und kurz vor dem Jahreswechsel noch ein neues Rekordhoch markiert. Bis auf 138,79 Dollar ist der Kurs am Dienstag zu US-Handelsstart geklettert - ehe er im weiteren Verlauf wieder moderat ins Minus gerutscht ist. Dessen ungeachtet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...