DJ Aktien Schweiz schließen im Plus - Rally setzt sich fort

ZÜRICH (Dow Jones)--Den vierten Handelstag in Folge ist es am Dienstag an der Schweizer Aktienbörse nach oben gegangen. Weiterhin steht die erhoffte Erholung der Wirtschaft im Blick, nachdem die Impfkampagnen gegen Covid-19 in Amerika und Europa Fahrt aufgenommen haben. An einigen Börsen wie etwa der Wall Street wurden erneut Allzeithochs erreicht. Dort stützte unter anderem, dass das staatliche Hilfspaket von 900 Milliarden auf 1,3 Billionen Dollar ausgeweitet werden soll. Der SMI hat am Dienstag auf Jahressicht ins Plus gedreht.

Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 10.682 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und 6 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 29,03 (zuvor: 26,23) Millionen Aktien.

Stärkster SMI-Wert und eine Stütze für den Gesamtmarkt war die Novartis-Aktie, die sich um 2 Prozent verteuerte. Teilnehmer sprachen von Schnäppchenkäufen, da die Aktie in diesem Jahr noch rund 8 Prozent im Minus liegt, während die Titel des Rivalen Roche deutlich besser abgeschnitten haben. Auch die anderen Schwergewichte Nestle (+1 Prozent) und Roche (+0,7 Prozent) trugen zum Plus am Gesamtmarkt bei.

Dass die Investoren eher vorsichtig agierten, zeigte sich auch an der relativen Schwäche der zyklischen Werte. So verloren ABB 0,6 Prozent und Lafargeholcim legten lediglich 0,1 Prozent zu. Auch Finanzwerte neigten erneut zur Schwäche. Credit Suisse und UBS verloren jeweils 0,1 Prozent; bei den Versicherern ging es mit Zurich Insurance und Swiss Life um je 0,4 Prozent abwärts.

December 29, 2020 11:43 ET (16:43 GMT)

