Die Aktien von Siemens Energy haben am Dienstag in dem weiterhin freundlichen Marktumfeld erstmals die runde Marke von 30 Euro geknackt. Die Papiere des Elektro- und Energietechnikkonzerns schnellten bis auf 30,68 Euro in die Höhe und damit auf ein neues Rekordhoch. Zum Handelsende hin ging dem Papier jedoch etwas die Luft aus. Siemens Energy ging mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 29,90 Euro aus dem Xetra-Handel.Bereits seit einigen Tagen profitieren die Aktien von der Aussicht auf einen massiven ...

