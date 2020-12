Erleichterung für Boeing-Aktionäre: Fast zwei Jahre nach dem Flugverbot für die 737 Max kommt der Flugzeugtyp in den USA wieder für Passagierflüge zum Einsatz. Das sorgt für die Boeing-Aktie im schwachen Gesamtmarkt für einen Kursgewinn von einem Prozent. American Airlines wird am Dienstag ihre ersten beiden Inlandsflüge mit der 737 Max auf der Strecke von Miami nach New York fliegen, wie eine Sprecherin erklärte. Bis zum kommenden Montag seien zunächst täglich diese beiden Flüge auf der Strecke ...

