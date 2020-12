(Zusammenfassung) Washington/Chicago (awp/awp/sda/reu) - Wenige Wochen nach dem Ende des Flugverbots ist in den USA am Dienstag erstmals wieder ein Passagierflug mit der Boeing-Unglücksmaschine 737 MAX abgehoben. American Airlines Flug 718 startete am Vormittag (Ortszeit) in Miami mit Ziel New York. "Dieses Flugzeug ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...