Einmal mehr finden sich die Aktien von HelloFresh, Zalando, Home 24 und Westwing ganz oben in den Gewinnerlisten an den Börsen wieder. Window-Dressing ist dabei nur ein Grund für die starke Performance der deutschen E-Commerce-Titel. Ein anderer sorgt bei vielen für Kopfzerbrechen, spielt den genannten aber zunehmend in die Karten.Sie gelten als die großen Corona-Pandemie-Profiteure: Unternehmen, die ihr Geld online machen. E-Commerce erlebt seit dem Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 ein starkes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...