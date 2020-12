Stuttgart (ots) - Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Böller-Verbot anSilvesterSilvester wird am Ende dieses Corona-Jahres kein Fest wiesonst. Feuerwerke sind verboten. Das ist vernünftig. In pandemischen Zeiten.Das lässt aber lang gehegte Verbotsträume all dererWirklichkeit werden, die ihre Pyro-Ratio mit dem Anspruch derAllgemeinverbindlichkeit untermauern. Die Grüne Liga ruft vom Corona-Trittbrettnach einem langfristigen Böller-Verbot. Doch es gibt ein Leben nach Corona undabseits aller Vernunft. Ein meist kontrolliertes Über-die-Strenge-Schlagen.Lebensfreude.Warum traut man den Bürgern immer weniger zu, übermütig undsolidarisch zugleich zu feiern? Stattdessen werden wegen DurchgeknalltenVerbotsraketen für alle gezündet. Immer öfter, immer mehr. Bis die Politik amEnde vorschreibt, zum Lachen in den Keller zu gehen.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/4801337