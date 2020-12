Bei Desktop-Prozessoren verliert Intel Marktanteile an AMD und bei der Chip-Fertigung wurde der US-Konzern von TSMC und Samsung überholt. Jetzt fordert der Hedgefonds Third Point, dass der strauchelnde Chip-Riese sich eine neue strategische Ausrichtung verpasst - und schießt damit den Kurs der Intel-Aktie nach oben.Einem Bericht von Reuters zufolge hat Daniel Loeb von Third Point den Intel-Chef Omar Ishrak in einem Brief aufgefordert, umgehend alle möglichen Optionen für strategische Alternativen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...