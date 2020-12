DJ Russische Justiz eröffnet Betrugsverfahren gegen Nawalny

MOSKAU (AFP)--Die Justiz in Russland hat ein Verfahren wegen "groß angelegten Betruges" gegen den Oppositionellen und Kreml-Kritiker Alexej Nawalny eröffnet. Wie die russischen Behörden am Dienstag mitteilten, wird dem Widersacher von Staatschef Wladimir Putin vorgeworfen, 356 Millionen Rubel (rund 3,9 Millionen Euro) an Spenden von gemeinnützigen Organisationen für persönliche Zwecke abgezweigt zu haben. Nawalny wurde im August in Sibirien Opfer eines Giftanschlags, den er nur knapp überlebte.

