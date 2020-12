In der letzten Woche hatte der Aufwärtstrend an den internationalen Aktienmärkten auch weiter Bestand, allerdings nur in sehr moderatem Ausmaß sowie unter einem vorweihnachtlich üblichen, sehr geringen Handelsvolumen. Der MSCI World (Euro) - Index legte um + 0,15 % zu.Die in diesem Zuge jedoch erfolgten, letztwöchigen starken Korrekturen der international führenden Corona-Impfstoffentwickler MODERNA (- 11,8 %), BIONTECH (- 7,3 %) und CUREVAC (- 5,9 %), die sich auch gestern mit weiteren Kursabschlägen (wie von uns erwartet) zwischen - 9 % und - 12 % nahtlos fortsetzten, spiegeln nach den zuletzt erfolgten ersten internationalen Zulassungen der Vakzine von BioNTech und Moderna und der voraussichtlichen Markteinführung des Curevac-Impfstoffs ab Mai / Juni 2021 (Beginn der 3. und letzten klinischen Testphase mit Ergebnisvorlage ca. Ende März 2021 vor 2 Wochen) dabei allerdings zwei Fakten wider, auf die wir seit Wochen und Monaten dauerhaft hingewiesen hatten:

Den vollständigen Artikel lesen ...