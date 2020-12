Aktuell beherrscht das Thema "Impfstoff" alles und Hersteller wie BioNTech (US09075V1026), Moderna (US60770K1079) und CureVac (NL0015436031) stehen im Fokus. Die Aktien der Unternehmen spiegeln das seit diesem Jahr plötzlich erweckte Interesse an ihnen wider. Nachdem BioNTech als erster Hersteller zusammen mit Pfizer (US7170811035) eine Zulassung für seinen Corona-Impfstoff innerhalb der EU bekommen hat, sind nun am Wochenende auch in Deutschland die ersten Impfungen gestartet.Trotz dieses wichtigen Fortschritts befinden sich die Aktien der Corona-Impfstoffhersteller im Abwärtstrend. Doch was bewegt die Anleger dazu?Produktions- und LieferungsproblemeAuch wenn sich einige Anleger bezüglich der neuen Mutation des Corona-Virus Gedanken machen werden, wird dies wahrscheinlich nicht der ausschlaggebende Faktor sein. Aktuell wird nämlich davon ausgegangen, dass die auf dem Botenmolekül mRNA basierenden Impfstoffe, wie sie von BioNTech und Moderna kommen, auch gegen die neue Form des Erregers wirken.

