Die Hoffnung auf ein weiteres Hilfspaket hat sich am Dienstag vorerst in Luft aufgelöst. Die Rallye am US-Markt bremst das ab - doch die Trends bleiben intakt.Am Montag hatte das US-Repräsentantenhaus für eine Anhebung der Corona-Hilfszahlungen an die Bürger gestimmt. Es gelang jedoch nicht eine rasche Abstimmung im Senat anzusetzen. Der republikanische Mehrheitsführer Mitch McConnell blockierte am Dienstag dieses Vorhaben und würgte damit die Rallye am US-Markt ab. So stieg der Dow Jones Industrial ...

