Tesla hat nicht nur an der Börse sondern auch im operativen Geschäft 2020 neue Meilensteine erreicht. Das wird auch in Zukunft so weiter gehen, denn verglichen mit der Konkurrenz hat Tesla einen elementaren Vorteil, glaubt ein Analyst.? Gene Munster sieht Tesla etablierten Autobauern überlegen? Voraussichtliche Software-Umsätze machen den Unterschied? FSD-Funktionen werden künftig zum GamechangerTesla hat ein außerordentliches und außergewöhnliches Börsenjahr hinter sich gebracht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...