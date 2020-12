Das deutsche Software-Unternehmen SAP beschleunigt die Pläne für den Börsengang seiner US-Tochter Qualtrics. Dabei spielt die Corona-Krise dem Unternehmen sogar in die Karten: Tech-Börsengänge an den US-Börsen sind in den vergangenen Wochen sehr gut angelaufen. Beste Beispiele dafür sind Airbnb und der Essensauslieferer DoorDash. Auch die SAP-Aktionäre sahen den Börsengang von Qualtrics positiv entgegen, nachdem SAP im Sommer diese Pläne öffentlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...